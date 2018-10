Lombardia, aumentano gli affari con il Sud Est asiatico

IMPRESE.LAVORO - Milano - Singapore, Malesia e Indocina: questi tre mercati dell’Asia Orientale valgono per la Lombardia già oltre due miliardi all’anno, 1,3 miliardi nei primi sei mesi del 2018, un interscambio che aumenta del 4% rispetto al 2017. Grazie soprattutto alle esportazioni (762 milioni, +4,7%) che rappresentano oltre un terzo del totale nazionale e collocano la Lombardia nettamente al primo posto in Italia, seguita da Emilia Romagna (13,6%) e Veneto (11,6%). Milano prima in regione sia per export (278 milioni) che per import (299,5 milioni), seconda Monza Brianza, in forte crescita (221 milioni di export, +9,9% e 83 di import, +35%). Seguono Varese nelle esportazioni con 81 milioni (+81,2%) e Como nelle importazioni con 43 milioni (+47,6%). Si commercia soprattutto in elettronica (20,7% dell’import, 28,3% dell’export), in macchinari (13% e 21,9%), in prodotti chimici (13,3% e 9,2%), in metalli (12,9% e 7,8%) e in abbigliamento (10,6% e 8,9%). Tra i Paesi è Singapore a trainare la crescita: +16,3% l’import che raggiunge quasi i 103 milioni e +9% l’export che è di 371 milioni. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati Istat a giugno 2018 e 2017. Camera di commercio - Promos a supporto dell’export nell’Area. Promos, Azienda Speciale per le attività internazionali della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi propone un pacchetto che permette alle imprese interessate all’export verso Singapore, Malesia e Indonesia una ricerca di controparti in loco, incontri b2b ed attività di follow up degli stessi, oltre alla possibilità di aprire un ufficio di rappresentanza con un'assistenza diretta e continuativa per una durata di 6 mesi. Il servizio è rivolto in particolare alle piccole e medie imprese dei settori arredamento, abbigliamento, agroalimentare, costruzioni, medicale e cosmetica.