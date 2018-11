Lombardia,bilancio trasporti bloccato da ritardo dei treni regionali. Polemica

Lombardia: bilancio trasporti bloccato da ritardo treni, polemica

Proprio nella mattina in cui dovevano presentare i documenti sul bilancio regionale da dedicare ai trasporti locali (infrastrutture e mobilita'), alcuni funzionari sono rimasti bloccati su treni regionali in ritardo, facendo slittare e riducendo la durata della discussione prevista alla commissione Trasporti della Regione Lombardia. La seduta e' stata sospesa per "oltre 40 minuti" e poi liquidata in "20 minuti" a causa del ritardo dei funzionari, che viaggiavano su linee ferroviarie Trenord. La denuncia arriva dal Pd e dai Lombardi civici europeisti.

La protesta di Bussolati

Il consigliere regionale Pietro Bussolati (Pd) ha attaccato: "Inqualificabile. I funzionari sono arrivati in ritardo di un'ora. Il nostro gruppo ha chiesto di rinviare la seduta, visto che all'ordine del giorno c'era la discussione sul bilancio per infrastrutture e mobilita', non certo cosa di poco conto. Il presidente della Commissione, Palumbo e la maggioranza hanno deciso di andare avanti con i lavori e hanno licenziato il documento in meno di mezz'ora. Un farsa, alla quale non abbiamo voluto partecipare e abbiamo lasciato la commissione". Bussolati ha annunciato che "con una lettera, abbiamo chiesto al presidente del Consiglio Fermi di riaggiornare la seduta per consentire una vera discussione. I consiglieri regionali non possono essere trattati come semplici passacarte della giunta". Il consigliere Niccolo' Carretta (Lombardi civici europeisti) ha scelto invece l'ironia per commentare l'accaduto su Facebook: "Storia triste in diretta. Commissione Trasporti. Stamattina e' in presentazione la parte di bilancio per infrastrutture e mobilita'. Seduta sospesa perche' commissari e dirigenti regionali sono in ritardo di piu' di 40 minuti perche' ci sono linee Trenord bloccate... Fine della storia triste".