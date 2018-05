Lombardia, boom della ristorazione tra i più giovani

Sono oltre 4 mila in Lombardia e 29 mila in Italia le imprese giovani attive nel settore della ristorazione, tra ristoranti, asporto e catering secondo l’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati registro imprese relativi alle sedi di impresa attive nel 2017, 2016 e 2012. Crescono rispettivamente del 11% e 8% in cinque anni e pesano il 16% del totale del settore. Oltre 1.500 hanno sede a Milano, dove le imprese giovani crescono del 4% in un anno e del 34% in cinque anni, circa 500 a Brescia e Bergamo. Dopo Milano, la crescita più significativa di imprese giovani che hanno fatto del cibo una professione si registra a Cremona (+30% dal 2012) che è anche la provincia lombarda dove i giovani pesano di più sul settore (157 imprese su 813, il 19%) seguita da Monza Brianza (306 su 1.739, il 18%) e Bergamo (16,8%). Tra i giovani ristoratori lombardi, gli stranieri pesano ormai circa la metà (44% delle imprese attive e 54% delle iscritte) mentre gli imprenditori sono donne in un caso su quattro (26% delle attive e 24% delle iscritte). Più “stranieri” a Milano (56% dei ristoranti di giovani), Varese (44%), Pavia (42%) e Lodi (40%), più donne a Lecco (34%), Mantova (32%) e Brescia (31%).



I giovani ristoratori in Italia. Sono quasi 29 mila le imprese con titolari giovani su oltre 184 mila attive nel settore della ristorazione (il 15,7%). Crescono del +0,8% in un anno e del +8,2% in cinque. Oltre un’impresa su sette (15,7%) è in mano a ristoratori under 35. Prime per concentrazione di imprese giovani e addetti sono Roma (2.200 imprese attive, 7.511 addetti), Napoli (1.736 imprese e 4.765 addetti), Milano (1.534 imprese e 6.480 addetti) e Torino (1.167 imprese e 3.774 addetti) mentre sono Napoli e Milano, con circa 200 iscrizioni ciascuna, i territori dove nel 2017 sono nate più attività. I ristoratori di origine straniera sono ormai il 20% delle imprese giovani del settore, dato che sale al 28% considerando le imprese nate nell’ultimo anno, mentre le imprese femminili pesano circa il 30%.



Tavolo Giovani della Camera di commercio 9, 10 e 11 maggio ore 15.00 - 17.00 in Fondazione G. Feltrinelli ( Viale Pasubio, 5 a Milano). In occasione della seconda edizione di Milano Food City, il Tavolo Giovani della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi torna il 9, 10 e 11 maggio con tre nuovi appuntamenti all'interno dell'iniziativa "Food for All! Cibo diverso, cibo per tutti" organizzata da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. I tavoli si terranno dalle ore 15 alle 17 in viale Pasubio 5. Gli incontri portano al centro dei SolutionsLa,b in cui sono ospitati giovani idee di business a confronto con policy maker ed esperti per immaginare gli sviluppi futuri del settore, in un’ottica di innovazione, sostenibilità e promozione territoriale.