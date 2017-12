Giorgio Gori

Lombardia: Campo Progressista, pronti a lista a sostegno Gori

Campo Progressista intende costruire una lista che alle prossime elezioni regionali in Lombardia si schieri a sostegno del candidato del centrosinistra Giorgio Gori. Lo conferma una nota del coordinatore regionale di Campo Progressista, Emilio Ballare', all'indomani della rinuncia del movimento guidato da Giuliano Pisapia a schierarsi al fianco del Pd alle elezioni politiche. "Ci proponiamo - si afferma - di continuare il lavoro iniziato lo scorso mese di ottobre al fine di costruire una lista regionale ambientalista, progressista, civica e di sinistra che partecipi con determinazione alla costruzione del centrosinistra a sostegno della candidatura di Giorgio Gori e provi a rompere la cappa soffocante imposta in questi 23 anni dai governi della destra. Sappiamo che e' possibile, sappiamo che e' necessario".

Per Campo Progressista il centrosinistra dovra' pero' essere "chiaramente alternativo al centrodestra nei contenuti e negli uomini e donne che lo potranno rappresentare, innovativo e coraggioso nei contenuti. Se il Pd pensasse di importare in Lombardia il modello renziano il risultato sarebbe il medesimo. Possiamo ridare senso alla politica ripartendo dai territori, dalle contraddizioni reali che vive il paese nella regione piu' avanzata e sviluppata d'Italia. Il processo di ricostruzione di una proposta politica per il paese puo' partire proprio dalla Lombardia. Nelle prossime settimane terremo incontri in tutte le province lombarde e ci confronteremo sulle modalita' migliori per proseguire l'impegno comune costruendo, finalmente, organismi stabili di discussione e confronto".