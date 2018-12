Lombardia, export da 64 mld nei primi 6 mesi del 2018



Si è concluso ieri con l'ultima tappa in Camera di commercio di Pavia, dedicata alle aziende del settore Costruzioni, il progetto "Inbuyer" 2018 organizzato da Unioncamere Lombardia e Sistema Camerale Lombardo e realizzato da Promos, Azienda Speciale della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi. La quarta edizione dell'iniziativa, nata in occasione di Expo 2015, ha visto l'accoglienza in Lombardia di operatori economici di tutto il mondo con l'obiettivo di favorire il processo di internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale lombardo, creando occasioni di business su tutto il territorio regionale. Grazie al progetto, 440 imprese di tutte le province lombarde hanno incontrato gratuitamente 88 buyer selezionati, provenienti da 25 paesi di tutto il mondo.



Nei 21 incontri realizzati a Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese, sono stati realizzati 1715 b2b che hanno coinvolto aziende lombarde di tutti i settori: alimentare, arredo, meccanotessile, moda, cosmetica packaging, turismo e costruzioni. I buyer sono arrivati da Australia, Bahrain, Belgio, Canada, Cina, Corea del Sud, Danimarca, Emirati Arabi, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Iran, Israele, Kuwait, Macedonia, Marocco, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, Serbia, Singapore, Svizzera, Turchia e UK. La Lombardia nei primi sei mesi del 2018 ha esportato 3,6 miliardi in più rispetto al primo semestre 2017, 64 miliardi rispetto a 60. Di questa crescita sono responsabili con 2,7 miliardi in più i primi 10 paesi in cui la regione esporta.