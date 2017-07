Lombardia, Fava su quote latte: accuse alla Regione sono infondate



"Non mi era mai capitato in vita mia di essere invitato come relatore a un incontro e di essere costretto ad abbandonare prima della chiusura dei lavori per le intemperanze di una sparuta parte del pubblico. Sono rammaricato, perche' gli agricoltori che erano venuti per assistere al convegno su svariate tematiche agricole, hanno dovuto ascoltare tutto un altro tema, che nulla aveva a che fare con il programma, per colpa di pochi esagitati". Così Gianni Fava, assessore all'Agricoltura della Lombardia, commenta la sua partecipazione ieri sera al convegno organizzato da Agrilombardia al Centro Fiera del Garda di Montichiari. Il tema della serata, che ha visto la partecipazione di una cinquantina di agricoltori e allevatori, avrebbe dovuto essere la gestione di effluenti, aflatossine nel mais ed altri argomenti di carattere tecnico, e non l'annosa questione delle quote latte.