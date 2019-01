Lombardia, Fontana: "Autonomia vicina, col governo ci siamo chiariti"

Lombardia, Fontana: "Autonomia più vicina, chiariti aspetti"

I chiarimenti tra politici e tecnici degli ultimi giorni rendono "l'autonomia più vicina". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da Rtl 102.5 parlando dell'iter legislativo per ottenere maggiore autonomia in regione. "Mi sembra che negli ultimi giorni si siano chiarite molte cose, è chiaro che stiamo parlando di modifica istituzionale di una certa rilevanza e che qualcuno si sia preoccupato. Come mi ha riferito il ministro Erika Stefani - ha spiegato Fontana - ora si si sono chiariti tutti gli aspetti. E l'autonomia è più vicina". Fontana ha definito "ottimo" il suo rapporto con il governo. "Ho parlato con ministro per gli Affari Regionali, Erika Stefani, ho parlato con i miei tecnici che si sono trovati nei vari ministeri per affrontare gli ultimi dettagli, le ultime limature del testo che dovrà essere approvato dal governo, prima di andare in Parlamento", ha chiosato l'esponente del Carroccio.