Attilio Fontana

Lombardia, Fontana: "Con troppi migranti razza bianca a rischio"





La "razza bianca", la "nostra societa'" rischiano di essere "cancellate" dal fenomeno dell'immigrazione non controllata. Ne e' convinto il candidato alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana. In un'intervista trasmessa ieri mattina da 'Radio Padania', l'ex sindaco di Varese ha usato espressioni dure e nette, che faranno discutere.





Fontana: "Noi non possiamo accettare tutti gli immigrati"





"Noi non possiamo accettare tutti" gli immigrati "perche', se dovessimo accettarli tutti, vorrebbe dire che non ci saremmo piu' noi come realta' sociale, come realta' etnica", ha sostenuto. "Perche' - ha proseguito - loro sono molti piu' di noi, piu' determinati nell'occupare questo territorio di noi. Noi, di fronte a queste affermazioni, dobbiamo ribellarci, non possiamo accettarle: qui non e' questione di essere xenofobi o razzisti, qui e' questione di essere logici, razionali. Noi non possiamo, perche' tutti non ci stiamo. Quindi, dobbiamo fare delle scelte: decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, la nostra societa' deve continuare a esistere o la nostra societa' deve essere cancellata: e' una scelta".

Gori: "C'è chi parla di forconi e chi di formazione, lavoro, crescita. Scegliete voi..."



"Campagna elettorale: c'e' chi parla di forconi e razza bianca. Noi parliamo di formazione, lavoro, crescita, Europa. Scegliete voi. #FareMeglio si deve, senza isterismi e demagogia". Cosi' il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia, Giorgio Gori, ha commentato, su Facebook, l'intervista a Fontana. Critiche a Fontana sono giunte in queste ore anche dal ministro Pd Maurizio Martina, dal candidato governatore di Regione Lombardia dei Cinque Stelle Dario Violi, dal sindaco di Milano Beppe Sala.