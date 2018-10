Lombardia, Fontana: "Ecco il piano per l'autonomia, Roma faccia in fretta"

FONTANA ANNUNCIA IL PIANO PER L'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA

"Ecco il piano lombardo per l'autonomia. Roma faccia in fretta". Cosi' in un'intervista al Corriere della Sera il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Siamo alla conclusione - spiega -. Oggi Stefano Bruno Galli, che tanto si e' prodigato per questo documento, consegnera' al ministro delle Autonomie, Erika Stefani, il testo di quello che potrebbe essere l'accordo. E' il risultato dei tavoli di confronto di questa estate. Adesso puo' essere portato in Consiglio dei ministri, sottoscritto dalle parti e consegnato al Parlamento per la trasformazione in legge".

"Di solito e' Zaia a dire che e' il piu' ottimista di tutti - sottolinea -. In questo caso lo dico io. Lo sono perche' tutti i partiti in Consiglio regionale si sono detti favorevoli all'autonomia, lo stesso i governatori. I Cinque Stelle hanno approvato i documenti passati in Regione. Se ci fossero delle sorprese sarebbero inspiegabili, ingiustificabili e inaccettabili. Vorrebbe dire aver preso in giro la gente. Credo che nessuno fara' un passo indietro".

"Se vogliamo rispettare la Costituzione - aggiunge Fontana-, il discorso e' chiaro. Il bello di questa parte della nostra Carta e' che, nell'ambito di un 'recinto', ciascuna regione puo' chiedere la quantita' e la qualita' di autonomia che ritiene".