Lombardia, Fontana: "Fusione Atm-Trenord? Idea giusta"



Regione Lombardia si dice disponibile a valutare la possibilità di una integrazione tra le due grandi società di trasporto pubblico del territorio, Trenord e Atm: "L'idea è giusta", ha spiegato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Parlando con i cronisti a margine di un evento a Milano, Fontana ha detto: "È una valutazione che si può sicuramente fare. Dal punto di vista teorico, sarebbe quasi necessario che ci fosse integrazione tra tutti i tipi di trasporto pubblico della nostra regione. Non sono assolutamente contrario" ad una eventuale fusione tra le due aziende del trasporto pubblico locale. Atm è al 100% nelle mani del comune di Milano; la Regione invece controlla il 50% di Trenord, attraverso Fnm, e l'altra metà della società fa capo al gruppo Ferrovie dello Stato.



"Al di là di quello che può dire un socio o l'altro - ha aggiunto Fontana - è l'idea che è giusta". Anzi, ha rimarcato il governatore, "una integrazione tra servizio pubblico locale è logica", con benefici a cascata per efficienza societaria e pendolari. A chi gli chiede se siano stati già avviati dei discorsi Fontana ha risposto secco di "no" per poi ricordare che l'idea di un matrimonio tra Trenord e Atm era stata avanzata "ai tempi" proprio dalla regione.