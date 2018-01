Attilio Fontana

Lombardia: Fontana presentato "ufficialmente"



'Al lavoro!Piu' Lombardia. Fontana presidente' è la scritta in blu e verde, che campeggia alle spalle di Attilio Fontana nella sala della fondazione Stelline di Milano dove è avvenuta la presentazione come candidato governatore della Lombardia per il centrodestra



Lombardia: Fontana incontra centrodestra Regione, pieno appoggio



Pieno appoggio al candidato presidente per la Regione Lombardia, Attilio Fontana, da parte di FdI, FI e Noi con l'Italia. L'ex sindaco di Varese questa mattina ha incontrato i consiglieri regionali e le delegazioni in Giunta, del centrodestra. Forte il consenso ricevuto. "Attilio Fontana e' una persona competente e di buon senso" ha commentato Claudio Pedrazzini, Presidente di Forza Italia nel Consiglio regionale della Lombardia.



Siamo assolutamente tranquilli sulla possibilita' di proseguire positivamente nel rapporto e nelle intese tra le componenti della coalizione. La squadra di Forza Italia e' a sua disposizione". Confermato il pieno sostegno a Fontana anche dal Gruppo di Noi con l'Italia, il nuovo soggetto politico del centrodestra (che oggi a Roma ha presentato il suo simbolo) che ha confermato la volonta' di lavorare insieme per sviluppare un programma condiviso e comune. All'incontro erano presenti Alessandro Colucci, capogruppo, Raffaele Cattaneo, presidente del Consiglio di Regione Lombardia, e gli assessori regionali, Luca Del Gobbo e Mauro Parolini. Durante la mattinata il candidato governatore ha incontrato anche gli esponenti di Fratelli d'Italia in Regione, l'assessore al Territorio Viviana Beccalossi, il presidente Riccardo De Corato e il consigliere Francesco Dotti. Insieme hanno valutato le leggi, i progetti e gli impegni portati avanti da Fdi durante questa legislatura (la legge contro la ludopatia e quella che regolamenta i luoghi di culto, per fare alcuni esempi). "Il candidato presidente Fontana si e' trovato d'accordo con ogni battaglia di Fdi, cosi' come ha condiviso la necessita' di lavorare pancia a terra sull'Aler e in particolare sulla lotta alle occupazioni abusive" assicurano gli esponenti di FdI in Regione.