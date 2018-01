Lombardia, Fontana: "Migranti razza bianca a rischio". Poi: "Un qui pro quo"

Attilio Fontana

Lombardia, Fontana: "Con troppi migranti razza bianca a rischio"





La "razza bianca", la "nostra societa'" rischiano di essere "cancellate" dal fenomeno dell'immigrazione non controllata. Ne e' convinto il candidato alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana. In un'intervista trasmessa ieri mattina da 'Radio Padania', l'ex sindaco di Varese ha usato espressioni dure e nette, che faranno discutere.





Fontana: "Noi non possiamo accettare tutti gli immigrati"





"Noi non possiamo accettare tutti" gli immigrati "perche', se dovessimo accettarli tutti, vorrebbe dire che non ci saremmo piu' noi come realta' sociale, come realta' etnica", ha sostenuto. "Perche' - ha proseguito - loro sono molti piu' di noi, piu' determinati nell'occupare questo territorio di noi. Noi, di fronte a queste affermazioni, dobbiamo ribellarci, non possiamo accettarle: qui non e' questione di essere xenofobi o razzisti, qui e' questione di essere logici, razionali. Noi non possiamo, perche' tutti non ci stiamo. Quindi, dobbiamo fare delle scelte: decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, la nostra societa' deve continuare a esistere o la nostra societa' deve essere cancellata: e' una scelta".

Il chiarimento: "Razza bianca? Qui pro quo, intendevo parlare della nostra società"



Affermazioni che hanno scatenato la polemica e portato lo stesso Attilio Fontana ad un chiarimento. L'esponente del Carroccio spiega di aver usato "per errore" il termine "razza bianca" a rischio con fenomeni di immigrazione non controllata. "Si e' trattato di un 'qui pro quo': intendevo parlare della nostra societa'", ha spiegato il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia ai suoi collaboratori, come confermato dal portavoce, Max Ferrari.

Gori: "C'è chi parla di forconi e chi di formazione, lavoro, crescita. Scegliete voi..."



"Campagna elettorale: c'e' chi parla di forconi e razza bianca. Noi parliamo di formazione, lavoro, crescita, Europa. Scegliete voi. #FareMeglio si deve, senza isterismi e demagogia". Cosi' il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia, Giorgio Gori, ha commentato, su Facebook, l'intervista a Fontana. Critiche a Fontana sono giunte in queste ore anche dal ministro Pd Maurizio Martina, dal candidato governatore di Regione Lombardia dei Cinque Stelle Dario Violi, dal sindaco di Milano Beppe Sala.

Gelmini: "Fontana moderato, lapsus di cui si è già scusato"



"Conosco Attilio Fontana da tempo, e' una persona seria e moderata, non un razzista. Si e' trattato di una frase infelice della quale si e' gia' scusato". Cosi' la coordinatrice lombarda di Forza Italia, Mariastella Gelmini, ha commentato le dichiarazioni del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia. "Credo che un tema delicato come quello dell'immigrazione - ha proseguito Gelmini, al suo arrivo a un incontro organizzato dall'associazione 'Noi delle partite Iva' - debba essere affrontato con serieta' e mi limito a osservare che la sinistra non fa altro che copiare a parole le proposte del centrodestra, come la riduzione degli sbarchi e l'aiuto nei Paesi di origine e l'affermazione della legalita'. Peccato che poi non riesca a concretizzare questi obiettivi". "Credo che il candidato Fontana si sia gia' scusato - ha concluso Gelmini - rispetto a quella che e' sicuramente una affermazione infelice, ma anche che non debba essere crocifisso per questo".