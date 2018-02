Lombardia, Fontana: pericoloso attacco del grillino Paragone a Malpensa



"Spiace constatare che Gianluigi Paragone si candidi in provincia di Varese ignorando completamente la storia e il presente di uno tra i suoi principali generatori di ricchezza e posti di lavoro. Malpensa non nasce da un 'capriccio della politica'. ma affonda le radici nella storia dell'aeronautica italiana, che ha nel varesotto il suo più antico e rinomato distretto. Il primo volo intercontinentale a Malpensa è del 1950 e fu il primo collegamento tra Italia e New York. Per quanto riguarda il presente, Malpensa ha incrementato il traffico passeggeri del 15% nel 2017 contro una media italiana del 6,4% e il traffico merci, fondamentale per un territorio con forte vocazione all'export, rappresenta oltre il 50% del mercato italiano. Senza contare gli annunciati nuovi collegamenti di lungo raggio". Così il candidato governatore del centrodestra per la Regione Lombardia, Attilio Fontana, replicando all'ex direttore de 'La Padania', Gianluigi Paragone, candidato alle politiche per il M5S.



"Si tratta - ha aggiunto Fontana nella sua "risposta" a Paragone - di investimenti di milioni di euro capaci di creare migliaia di posti di lavoro. È triste e preoccupante che un candidato al Parlamento ignori completamente fatti così significativi. Il cenno quasi snobistico ai voli low cost dimostra inoltre l'estraneità del grillino Paragone a un mondo così importante per il territorio. In Europa, il breve e medio raggio è ormai quasi totalemente affidato al low-cost e tutti i principali gruppi hanno costituito i propri brand low-cost persino nel lungo raggio. Paragone forse non s'è accorto che una di queste low cost aprirà presto un volo per Los Angeles proprio da Malpensa. Peccato. Certo, è bizzarro che il Paragone che ideò e condusse un programma Rai chiamato 'Malpensa-Italia', oggi, con una ennesima giravolta, parli in maniera sprezzante di Malpensa", ha concluso Fontana.



Secondo Gianluigi Paragone Malpensa - riportava questa mattina la Prealpina - si è riferito allo scalo del Varesotto come ad un aeroporto “nato da un capriccio della politica secondo un modello industriale sbagliato e rimasto in piedi soltanto grazie alle low cost (…) il cui costo sta pagando il territorio in termini ambientali e di relazioni industriali”.