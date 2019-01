Lombardia, fuga dal Pd: 5mila tessere in meno. Ma Milano tiene

LOMBARDIA, CONTINUA IL CALO DEGLI ISCRITTI AL PD

La Lombardia è sempre meno rossa, se si vuole usare come colore di riferimento quello della sinistra storica. Come rivela Repubblica, negli ultimi cinque anni il Pd ha infatti perso oltre cinquemila iscritti in tutta la regione. Un dato che conferma un trend negativo che non è una novità del 2018 ma che va avanti ormai da molto tempo. Secondo quanto riportato dal quotidiano, nel 2018 le tessere totali del Pd in Lombardia, tra quelle rinnovate e i nuovi iscritti, sono 26 mila e 400, il 16 per cento in meno del 2013 quando gli iscritti erano 32 mila e 182.

Tra 2013 e 2018 il calo è stato costante se si eccettua il 2016, quando le tessere erano salite fino a 31 mila e 343. In un quadro di deterioramento del rapporto tra lombardi e Pd tiene solo Milano. Nel capoluogo il Partito democratico non sembra soffrire, tanto che tra città e provincia i tesserati sono 8 mila e 600 con 1400 nuovi iscritti nel corso del 2018. Praticamente quasi un terzo degli iscritti totali in tutta la Lombardia. Ed è proprio su Milano, dunque, che il Pd si gioca molto in vista del congresso dei prossimi mesi.