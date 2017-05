Giunta approva consuntivo 2016. Garavaglia: efficienza della nostra gestione

"Il modello Lombardia funziona, tanto è che vero che le principali agenzie di rating hanno riconosciuto l’efficienza della gestione finanziaria della nostra Regione, attribuendole ottimi giudizi con riferimento all’affidabilità finanziaria ed alla prudenza nella gestione del debito. Facciamo meglio del Sistema Paese”. E’ quanto ha dichiarato dall’Assessore all’Economia Crescita e Semplificazione Massimo Garavaglia in occasione dell’approvazione in Giunta del Consuntivo 2016.



ABBATTUTO IL DISAVANZO, NESSUN DEBITO CONTRATTO - “Con la gestione 2016 – ha spiegato l’Assessore lombardo - torniamo a far registrare un abbattimento consistente del disavanzo di amministrazione. Rispetto al 2015, infatti, passiamo da 2,1 miliardi a 1,6 miliardi di euro interamente imputato a debito autorizzato ma non contratto”.



UN SISTEMA CHE STA IN PIEDI DA SOLO NONOSTANTE I TAGLI… - “Quello lombardo – ha proseguito Garavaglia – nonostante i tagli del Governo, è un sistema che sta in piedi da solo. Prova ne è che nel 2016 l’autofinanziamento degli investimenti è stato totale. I 205 milioni di investimenti, infatti, sono stati coperti da circa 2 milioni di entrate per investimenti e da 203 milioni come surplus di parte corrente”.



‘RICETTA’ CHE FUNZIONA – “La ricchezza e la dinamicità dell’economia lombarda, una gestione finanziaria efficiente e un’elevata flessibilità sulle entrate, un sistema sanitario in equilibrio, la forte riduzione dei tempi di pagamento ai fornitori, un debito fortemente contenuto e una solida liquidità, la razionalizzazione della spesa corrente, senza ricorrere all’innalzamento della pressione fiscale. Sono questi gli ‘ingredienti’ della ricetta lombarda e sono questi gli elementi che hanno portato nello scorso dicembre Moody’s a confermare alla nostra regione il livello (Baa1) di rating che è superiore a quello attribuito alla Repubblica italiana (Baa2)” ha sottolineato l’Assessore all’Economia, Crescita e Semplificazione.



UN PO’ PIU’ DI LOMBARDIA A ROMA - “Alla luce di questi numeri - ha concluso Garavaglia – verrebbe da dire che a Roma servirebbe un po’ più di Lombardia per fare funzionare meglio il nostro Paese, garantendo così servizi più efficienti ai cittadini ed evitando sprechi inutili. Figuriamoci come potrebbero andare le cose con un po’ di autonomia…”.