Lombardia, Giunta regionale dimezza superticket sanità



A partire dal 1 febbraio 2017 in Lombardia il costo massimo del ticket sanitario regionale aggiuntivo (il 'superticket', da pagare in aggiunta a quello nazionale) chiamato anche 'superticket') passa da 30 euro a 15 euro. Lo ha deliberato la Giunta Maroni



IL PROVVEDIMENTO - La Giunta Regionale ha approvato oggi uno stanziamento di 25 milioni per il dimezzamento dei superticket sanitari sulle visite ambulatoriali. Il provvedimento, che entrera' in vigore dal 1 febbraio, dopo un passaggio in commissione che esprimera' un parere non vincolante, e' stato presentato oggi a Palazzo Lombardia dall'assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera.



Si tratta di una misura importantissima perche' abbatte il super ticket inserito da Monti, che finora aveva un valore medio da 9,8 euro e ora sara' di 7,8 euro - ha detto Gallera -. Questa misura portera' beneficio a 1,5 milioni di Lombardi nonostante le minori risorse a disposizione". Dopo aver ricordato che il 62% dei lombardi e il 70% delle prestazioni e' esente dai ticket, l'assessore ha voluto aprire uno spiragli alle critiche di alcuni sindacati e di una parte dell'opposizione, convinti che il provvedimento possa favorire le fasce piu' alte della popolazione: "Non abbiamo preclusioni. Ben volentieri attiveremo un gruppo di lavoro per verificare l'impatto della misura. Alla fine dell'anno faremo un bilancio e trarremo le conseguenze. Riteniamo che il modello approvato oggi dara' un aiuto significativo a molti".



GRIMOLDI (LEGA): "TAGLIO SUPERTICKET, GOVERNO CI IMITI" - "Nel 2016 il Governo ha tagliato 730 milioni di trasferimenti alla Regione Lombardia, di questi circa 343 milioni nella sanità. Eppure, nonostante questi ingenti tagli la Regione Lombardia, oltre ad avere il miglior sistema sanitario in Italia, il migliore in termini di servizi, strutture e prestazioni erogate, oltre ad essere l'unica Regione d'Italia a non avere un euro di deficit e l'unica ad aver abbassato i ticket con risorse proprie e ad aver abbassato i tempi delle liste di attesa, adesso, con un investimento sempre con risorse proprie da 25 milioni, dimezza dal primo febbraio il super ticket riducendo da 30 a 15 euro. Complimenti al Governatore Maroni e alla sua giunta per questi straordinari risultati e una domanda al premier Gentiloni e al ministro della Salute, Lorenzin: ma cosa aspettano a prendere a modello il sistema lombardo e fare esattamente quello che fa la Regione Lombardia applicandolo a livello statale?". Così in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e segretario della Lega Lombarda-Lega Nord.