Lombardia, Giunta regionale designa suoi rappresentanti per assemblea Fnm



"Con una delibera approvata oggi, la Giunta regionale ha designato i rappresentanti che andranno a comporre la lista che Regione Lombardia presentera' in sede di Assemblea (programmata per il 21 maggio) per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FNM Spa.



I nomi indicati sono quelli di Andrea Gibelli, Gianantonio Arnoldi, Giuseppe Bonomi, Tiziana Bortot e Francesca Landillo. Per la nomina di presidentedel Consiglio di Amministrazione di FNM Spa e' stato indicato Andrea Gibelli". Lo comunica attraverso una nota la Giunta regionale della Lombardia.