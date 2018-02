Lombardia, Gori: "Ecco il piano per le famiglie separate"

Giorgio Gori e Gianluigi Lussana

Si è tenuta oggi a Milano la conferenza stampa congiunta tra Giorgio Gori ed il presidente nazionale del Movimento Famiglie Separate Italiane Gianluigi Lussana, per presentare la proposta di legge sulle famiglie separate della Lombardia.

Questi i punti qualificanti: creazione di un Registro per la Bigenitorialità in Lombardia, che permetterà ai genitori separati, comprese le coppie di fatto, di ricevere tutte le comunicazioni inerenti ai propri figli, scolastiche, sportive, mediche, istituzionali.

Inoltre per quei genitori separati mamme o papà che dopo l'evento siano in condizioni economiche critiche, è stato previsto un assegno di 600 euro al mese per un periodo che è stato portato a 9 mesi. L'aumento di questo assegno mensile per i genitori separati in difficoltà è anche stato perfezionato, per aiutare una categoria che in queste situazioni spesso è determinante e mai considerata: i nonni.

Sono loro che frequentemente aiutano i propri figli separati ad andare avanti, intervenendo anche dal punto economico mettendosi a disposizione dei propri nipoti dedicando loro moltissimo tempo. Se non ci fossero i nonni, molte situazioni rischierebbero di precipitare ulteriormente nel baratro. Giorgio Gori ha previsto uno stanziamento di 10.000.000 di euro all'anno per far fronte a queste criticità.

Altro punto importante della Legge è sottoscrivere una convenzione tra Regione Lombardia ed Ordini degli avvocati delle varie Città Lombarde per definire tariffe calmierate standard per i separati. Altro punto delicato sarà quello della casa, per quanto riguarda i genitori separati: verrà creato un apposito sportello per chi è in difficoltà, per evitare che si debba andare a vivere in automobile o in ambienti fatiscenti in assoluta povertà. "Gori è una persona seria ed affidabile - afferma Lussana -. Si è preso a cuore la questione ed ha affrontato il delicato tema con grande partecipazione e rispetto". Lussana sarà candidato come indipendente, nel collegio di Brescia e provincia per le Regionali il 4 marzo nella Civica Gori Presidente. Il Movimento presto avrà una sede nella Capitale e lavorerà per condividere con tutti coloro che lo vorranno il suo programma, i suoi valori, le sue motivazioni.

"L'obbiettivo finale sarà quello di preparare una Legge Nazionale sulle famiglie separate che modifichi o sostituisca la 54/2006 sull'affido condiviso; un contenitore ormai vuoto che non assolve il compito di tutelare i figli, deludendo tutte le iniziali positive aspettative. Sì al divorzio breve, accorciando i tempi della separazione da tre anni ad un massimo di uno, alla creazione dello strumento dei patti prematrimoniali, ed al mantenimento diretto laddove esistano le condizioni , e alla permanenza dei figli con tempi paritetici concordati per entrambe i genitori. Oggi in Lombardia vivono circa un milione di genitori separati e quasi un milione e trecentomila nonni e nonne. Non chiediamo carità , ma rispetto per noi e per i nostri figli".