Regionali Lombardia 2018, Gori: "Avremo piu' liste civiche e lista autonomie"

Giorgio Gori

Regionali Lombardia 2018, Gori, ecco lo slogan: "Fare, meglio. Libera la forza della Lombardia"



A circa tre settimane dal lancio a Milano, con, tra gli altri, Maurizio Martina, Giuliano Pisapia e Giuseppe Sala, entra nel vivo la campagna del candidato del centrosinistra alle regionali lombarde, Giorgio Gori. Da lunedi' partira' infatti la prima tranche di affissioni che durera' 14 giorni, sostanzialmente fino a Natale. L'immagine dei manifesti e' quella trapelata nei giorni scorsi, ovvero quell di Gori, ritratto in camicia bianca e maglione blu, sotto lo slogan 'Fare, meglio. Libera la forza della Lombardia". Dal Pd si spiega che, in questa prima tornata, sono previste 8150 affissioni in mille Comuni lombardi, oltre cartelli in 17 stazioni ferroviarie di Milano e 15 centri commerciali lombardi. Parallelamente, lunedi' sara' presentato a Milano il tour 'Gori 100', giro in cento tappe divise per zone.

Elezioni Regionali Lombardia 2018, Gori: avremo più liste civiche, anche lista autonomie





"Stiamo lavorando affinche' si arrivi alla costituzione di "piu' liste civiche" in vista delle regionali lombarde del 2018". E' quanto ha anticipato il candidato del centrosinistra Giorgio Gori. Conversando con l'Agi, mentre era impegnato in un tour all'Artigianato in Fiera, il sindaco di Bergamo ha spiegato che innanzitutto intende creare una lista che sia la "proiezione regionale della 'Lista Gori' che ha Bergamo ottenne quasi il 14 per cento" alle comunali del 2014. E che poi vorrebbe dare voce alle "istanze dei territori con una lista delle autonomie lombarde".

Elezioni Regionali Lombardia 2018 , Gori: qui Centro sinistra ampio

Dopo il fallimento del tentativo nazionale avviato da Giuliano Pisapia, "la Lombardia a maggior ragione conferma di avere potenzialita'' di laboratorio politico che va in direzione diversa con la conferma dell'impegno di Giuliano e di Campo progressista" nella coalizione di centrosinistra. Cosi' il candidato del centrosinistra alle regionali lombarde, Giorgio Gori.



"Qui stiamo lavorando a un progetto molto ampio in cui prevalgono ragioni per stare insieme", ha sottolineato il sindaco di Bergamo, che e' sostenuto da tutte le formazioni di sinistra, tranne la neonata Liberi e uguali (dopo il mancato accordo con l'allora Mdp sulle primarie). "Continuo a ritenere auspicabile che l'ex Mdp oggi Liberi e uguali decida di stare in questo campo politico", ha ribadito, conversando con l'Agi, durante un tour all'Artigianato in Fiera. "Non c'e' un termine entro il quale chiediamo loro di decidere perche' non sappiamo neanche quando andiamo a votare. Ma prima si consolida la collaborazione, maggiore sara' la possibilita' per loro di dare un contributo al programma".