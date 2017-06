Lombardia, Gori: centrosinistra ha la forza per vincere



"Io credo che il centrosinistra in questa regione abbia forza sufficiente per giocarsela, con buone probabilita' di spuntarla". Ne e' convinto Giorgio Gori, tra i nomi piu' ricorrenti nelle ipotesi di una candidatura contro Roberto Maroni alle prossime regionali.



"Il fatto che in questo momento tutti i capoluoghi della Lombardia siano governati da sindaci di centrosinistra, il Pd o liste vicine al Pd, mi sembra un punto di partenza: sappiamo che non e' sufficiente. In recenti tornate elettorali abbiamo avuto delle difficolta' ad arrivare a farci conoscere soprattutto nelle aree interne nelle valli, montagne ed e' questa la partita vera quella di riuscire ad andare oltre i capoluoghi", ha aggiunto il sindaco di Bergamo ieri sera al suo arrivo al Grand hotel et de Milan per partecipare alla presentazione del libro 'La rabbia e l'algoritmo' di Giuliano Da Empoli, insieme a Marco Carrai e Stefano Parisi. Gori ha riferito che "da mesi" la questione lombarda e' entrata nei suoi colloqui con Matteo Renzi. Ma che sul suo nome "nulla di definito" e' stato detto dal segretario del Pd.



Giorgio Gori ritiene "molto improbabile" che il Viminale dia il via libera a un eventuale election day tra regionali e politiche anticipate e referendum per l'autonomia della Lombardia. Riguardo all'eventualita' di un abbinamento tra politiche e regionali in caso di voto nazionale anticipato, come vorrebbe Maroni, il sindaco di Bergamo ha tagliato corto: "Non sta a me decidere" e poi mi pare che qui il quadro cambi di ora in ora. Spetta la giunta regionale decidere se e quando dimettersi. Non mi pare che le politiche siano cosi' vicine come poteva sembrare ieri. Magari domani potrebbero tornare a esserlo. E' un po' una fisarmonica".



Gori ha ribadito al sua disponibilita' a sottoporsi a primarie in caso di una candidatura per la presidenza della Regione. "Resta comunque l'esigenza per il Pd che il percorso sia fatto tenendo piu' aperto possibile il campo se vogliamo concorrere per vincere e quindi e' necessario che le forze della coalizione siano molteplici e che ci sia anche un coinvolgimento dell'associazionismo e del mondo civico al di la' dei partiti", ha detto. "Non sono io a decidere" se candidarmi, "ma il partito anzi mi auguro che la coalizione scegliera' il suo candidato nel modo piu' largo possibile: sarei assolutamente contrario a qualunque candidatura mia o di qualcun altro calata dall'alto". Meglio fare le primarie? "Io ho detto che semmai il mio nome fosse emerso tra quelli possibili sarei stato assolutamente disponibile a passare le primarie poi ovviamente dipende dai tempi e anche dal grado di consenso nel senso che le primarie servono per costruire la coalizione bisogna vedere se questo e' davvero necessario oppure no".