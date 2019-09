Lombardia, il gruppo Toti non vede la luce (per ora). Inside

di Fabio Massa

Mercoledì prossimo tutti i parlamentari di Cambiamo! e i consiglieri regionali si troveranno per fare il punto con Giovanni Toti. Così, se strappo ci sarà e se suddivisione di gruppi ci sarà, con tutta probabilità verrà annunciata settimana prossima. In quest'ottica, secondo quanto apprende Affaritaliani.it Milano, la riunione di oggi tra Giovanni Toti e i consiglieri regionali ha avuto la funzione di un incontro preliminare (peraltro già programmato per la scorsa settimana e poi rinviato). "E' un percorso che coinvolge i territori, gli amministratori locali, tante persone. E' una scelta importante e ci vuole tempo", confida ad Affari una delle personalità intervenute alla riunione. Sul fronte avverso, ovvero Forza Italia, si diffonde la voce che invece qualcuno starebbe facendo tira e molla, che qualcuno non è convinto della scelta di smarcarsi una volta per tutte dagli azzurri. Insomma, che qualcuno ci starebbe ripensando. Considerato che il gruppo è formato oggi da 14 persone, e considerato che è spaccato più o meno a metà, la scelta di una o due persone potrebbe cambiare - e di molto - gli equilibri interni al consiglio regionale. Ad ogni modo, tutto è rimandato alla prossima settimana, alla plenaria di Cambiamo! Forse, per allora, ci sarà chiarezza sul futuro politico di parte dei moderati lombardi.

