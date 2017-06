Gori scende in campo: una lista di sindaci per battere Maroni

Giorgio Gori

PRONTO IL PIANO DI GORI PER BATTERE MARONI ALLE ELEZIONI REGIONALI

Giorgio Gori è pronto a sfidare Roberto Maroni per la poltrona di governatore in Regione Lombardia. Quella che era una voce sta diventando via via sempre più una sicurezza. Se n'è parlato a più riprese anche su Affaritaliani.it Milano, per esempio nell'intervista di qualche giorno fa a Gianfranco Librandi.

Pare proprio che Giorgi Gori stia mettendo a punto il suo piano per provare a scalzare Maroni dalla poltrona a capo di Regione Lombardia. Come scrive Repubblica, l'idea sarebbe quella di dare vita a una lista civica formata dai primi cittadini. L'ex direttore di Mediaset studia e incontra funzionari e tecnici di sanità, urbanistica e trasporti. Il progetto è quello di mettere a frutto il suo legame col territorio per provare a sconfiggere Maroni.

Gori avrebbe inoltre già rinunciato alle tradizionali vacanze a Formentera per preparare il "piano di battaglia". Negli scorsi giorni, tra l'altro, c'è era stato anche l'endorsement di Giuliano Pisapia il quale al termine di un dibattito con Graziano Delrio organizzato da Acli Milano, aveva spiegato che "Gori, come almeno altre due personalita' impegnate in Lombardia politicamente e non solo, potrebbero essere un candidato giusto".