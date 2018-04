Lombardia: incontro interlocutorio Fontana-Mazzoncini (Fs)

IMPRESE-LAVORO.COM - Roma - Si e' tenuto oggi, presso la sede di Ferrovie dello Stato Italiane, un incontro tra il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'amministratore Delegato di FS Italiane Renato Mazzoncini. Presenti anche Davide Caparini, assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione, Antonello Turturiello, segretario generale della Regione e l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana Maurizio Gentile. Sul tavolo il futuro di Lombardia Mobilità, società partecipata da Regione e Anas (gruppo Fs), il rilancio di Trenord (anch’essa partecipata da Regione e Rfi). “Il primo incontro istituzionale tra il neo presidente lombardo e il vertice di Fs e' stato l'occasione per impostare un dialogo a 360 gradi sui numerosi temi di comune interesse: investimenti infrastrutturali, ferroviari e stradali, esercizio del trasporto e investimenti nei materiali rotabili. Dall'incontro – si legge nella nota della Regione - e' emersa la comune volonta' di affrontare, nell'ambito dei rispettivi ruoli, in modo nuovo ed efficace l'urgenza di dare ai pendolari che si muovono in Lombardia una prospettiva di miglioramento del servizio e dell'intero sistema della mobilita' regionale. Il lavoro condiviso di pianificazione degli interventi passera' attraverso alcuni approfondimenti tecnici che partiranno nei prossimi giorni”.