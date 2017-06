Roberto Maroni

Lombardia: integrazione ferro-gomma. Maroni: interesse per decisione Governo



"Guardo con interesse alla decisione del Governo di mettere insieme ferro e gomma con il movimento di Anas all'interno di Fs". Cosi' il governatore di Regione Lombardia, Roberto Maroni, a margine della firma dell'accordo di programma per la riqualificazione degli scali ferroviari.



"Noi stiamo studiando un'operazione simile con le societa' che gestiscono le strade del gruppo Asam di cui la Regione e' azionista e Trenord che gestisce il ferro" ha spiegato. Aggiungendo: "Stiamo facendo valutazioni perche' l'integrazione ferro gomma e' fondamentale, il tpl e' un capitolo fondamentale di grande sofferenza perche' le risorse sono state tagliate dal Governo, le province sono in grave difficolta' su questo e ogni passo in avanti verso l'integrazione e la razionalizzazione ferro-gomma e la possibilita' di utilizzare meglio le risorse e' un passo in avanti verso una mobilita' sostenibile".