Lombardia, Lattuada (Cgil): "Ritrovare le ragioni dell’unità"

Elena Lattuada

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – “Noi riteniamo che sia necessario e doveroso provarci fino alla fine”, dice la segretaria lombarda della Cgil Elena Lattuada in riferimento alla possibilità di riunire la sinistra sulla candidatura in Regione di Giorgio Gori. “Dopo tanti anni di centrodestra alla guida della Regione Lombardia ci piacerebbe immaginare, costruire, favorire un’alternanza e uno schieramento diverso. Quindi l’appello è: voltiamo pagina e ritroviamo le ragioni per avere una Regione governata in altro modo, con una possibilità di credere che cambiare si può. E’ per questo che in questi lunghi anni di governo del centrodestra durante i quali il sindacato si è confrontato con l’istituzione Regione avremmo voluto poter costruire un altro modo di avere relazioni e rappresentanza. Se lo schieramento riuscisse a trovare le ragioni dell’unità e a proporre un modello diverso credo che sarebbe utile e un beneficio per tutti”, conclude Lattuada.