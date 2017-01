Regione Lombardia

Lombardia, M5S: in Regione i lavori sono fermi e i partiti bivaccano



LA NOTA DEL M5S - "E' ora di finirla con il bivaccare dei partiti in Regione Lombardia". Lo ha affermato in una nota il capogruppo regionale del M5S Iolanda Nanni, secondo la quale "i lavori sono fermi, il Consiglio regionale fa finta di riunirsi, non si contano gli errori e le scorrettezze nei passaggi dei progetti di legge nelle commissioni, mentre decine di proposte importanti del M5S vengono sistematicamente ignorate".



"Questa settimana e' saltata - ha proseguito Nanni - la legge sulla cartellonistica stradale, slittata anche la sanatoria sui seminterrati", "martedi' prossimo discuteremo la legge monca sul cyberbullismo" e "non ci siamo infine sul fattore di famiglia lombardo bloccato dai veti incrociati di Lega Nord e Forza Italia". Il capogruppo dei cinquestelle ha concluso che "la Lombardia di Maroni e' fuori controllo".