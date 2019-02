Lombardia, Magoni: Possiamo divenatre prima meta turistica in Italia



L'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia Lara Magoni e il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Alan Christian Rizzi hanno partecipato ieri su delega del presidente Attilio Fontana, alla cerimonia di apertura della Bit-Borsa internazionale del turismo, che si tiene a Milano, da fino a martedì 12. Successivamente Lara Magoni e Alan Rizzi, con anche l'assessore regionale alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità Stefano Bolognini e il ministro alle Politiche agricole, Alimentari, Forestali e Turismo Marco Centinaio, hanno inaugurato lo stand della Regione Lombardia all'interno della fiera.



"La Lombardia - ha dichiarato l'assessore Lara Magoni - rappresenta una grande opportunità per la sua attrattività turistica e la Bit permetterà alle nostre eccellenze artistiche, storiche e paesaggistiche di aver una vetrina internazionale. Il mio impegno sarà rivolto alla valorizzazione dei tanti piccoli borghi che arricchiscono la nostra regione. Veri e propri tesori da scoprire, dalle montagne ai laghi, dai luoghi d'arte ai percorsi enogastronomici: la Lombardia permette ai visitatori di vivere esperienze uniche, tra tradizione e modernità". "Il turismo nella nostra terra è in forte crescita - ha sottolineato - e, grazie alla variegata offerta dei territori, sono sicura che la Lombardia potrà diventare la prima meta turistica in Italia".