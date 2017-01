Lombardia, Maroni: "Corro per 2° mandato. Referendum per trattenere risorse"

LOMBARDIA, NEL 2017 MARONI PROMETTE REFERENDUM SULLE RISORSE

"Quest'anno faremo il referendum sull'autonomia della Regione e da li' comincera' un procedimento che ci deve portare a ottenere e a tenere piu' risorse". Lo ha garantito il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, nell'intervista trasmessa questa sera durante il Tgr della Lombardia, nella quale ha anche spiegato di essere pronto a correre per un secondo mandato da governatore.

MARONI: "DISPONIBILE A CORRERE PER UN SECONDO MANDATO"

"Sono di sponibile a correre per un secondo mandato. Abbiamo fatto un buon lavoro - ha spiegato - confermato anche dal recente sondaggio del 'Sole 24 Ore', che mi vede insieme a Luca Zaia, sul podio della classifica dei governatori piu' apprezzati dai cittadini".

LEGA: "SARA' LA LEGISLATURA DELL'AUTONOMIA"

Accolgo con felicità e soddisfazione l'annuncio del presidente Roberto Maroni sulla sua disponibilità a governare la Regione Lombardia anche nella prossima legislatura. Una buona notizia per i cittadini lombardi, perché in questo modo proseguirà il buon Governo della Regione e proseguirà il percorso delle riforme avviato in questo primo mandato, ma soprattutto sarà proprio Maroni ad affrontare la nuova partita che ci attende: quella della Lombardia con maggiori forme di autonomia e maggiori risorse. Dopo il referendum che si terrà nei prossimi mesi sarà Maroni, sulla base del voto espresso da milioni di Lombardia, a trattare con Roma per le nuove forme di autonomia della nostra Regione.