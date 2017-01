Lombardia, idea dimissioni per Maroni? Ipotesi "unificazione" con le Politiche

Roberto Maroni

Pazza idea in Regione Lombardia: pare che Roberto Maroni stia pensando di dare le dimissioni anticipiatamente rispetto alla fine del suo mandato come governatore. Ovviamente, tanto pazza questa idea non è, se il presidente ha deciso di parlarne con alcuni suoi assessori a latere della seduta di Giunta regionale. Quale sarebbe infatti la ratio del ragionamento di Maroni? E' noto che la consulta debba pronunciarsi domani sul sistema elettorale da adottarsi per le prossime elezioni. Questo potrebbe produrre una accelerazione nella dinamica interna al Partito democratico e dunque riguardante anche la sopravvivenza del Governo Gentiloni.

A questo punto, potrebbe ipotizzare il Governatore, le elezioni politiche si potrebbero tenere all'inizio del 2018, in anticipo quindi di pochi mesi rispetto alla scadenza naturale del mandato dell'ex segretario federale del Carroccio. A questo punto la tentazione di Maroni sarebbe quindi quella di unificare il voto in Regione con il voto delle Politiche. Una notizia che potrebbe non far piacere al Partito democratico lombardo che oggi, soprattutto a Milano, è più forte rispetto a quanto non lo sia in Italia. Ma che potrebbe far piacere decisamente alla compagine pentastellata che potrebbe usufruire così di una spinta inaspettata dal voto di opinione. Scossoni alla Giunta-Raggi permettendo.