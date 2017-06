Lombardia: Maroni: "Voto nel 2018 con la stessa coalizione"

Roberto Maroni

Lombardia: Maroni, voto nel 2018 con stessa coalizione

Roberto Maroni esclude l'ipotesi di un voto anticipato in Lombardia e sostiene che, a maggior ragione dopo l'esito dei ballottaggi che hanno premiato il centrodestra nella sua formula piu' ampia, si presentera' per la riconferma sostenuto dalla stessa coalizione che lo appoggia ora, che comprende anche i centristi. L'election day e il voto anticipato non sono piu' di attualita', spiega il governatore lombardo al 'Corriere della sera', "Io l'avevo pensato se ci fossero state le elezioni politiche" anticipate, "che invece non ci saranno". "Si votera' presumibilmente a maggio - prosegue - e dunque la contestualita' sara' allora".

"Noi in Lombardia ci presenteremo con l'alleanza che c'e' adesso, con gli uomini e le donne che hanno governato con successo - continua -. L'accordo fatto a Monza con Lombardia popolare (costola regionale del partito di Angelino Alfano, ndr.) e' un segnale importantissimo e lo scenario nazionale oggi e' molto piu' simile a quello regionale che non sabato scorso".