Lombardia, Meloni nomina tre nuovi portavoce provinciali

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Lasciarsi scappare Viviana Beccalossi, che ha lasciato Fratelli d'Italia per passare al gruppo misto in Regione Lombardia, è un errore grande come una casa.

LOMBARDIA: FDI, MELONI NOMINA NUOVI PORTAVOCE PROVINCIALI MILANO

Il Coordinamento Regionale di Fratelli d'Italia rende noto che il Presidente del Movimento Giorgia Meloni ha provveduto a nominare tre nuovi portavoce provinciali in Regione Lombardia: Sandro Sisler in Provincia di Milano, Gianmario Invernizzi in Provincia di Lodi e Alessandro Beduschi in provincia di Mantova. "Voglio ringraziare Romano La Russa, Nicola Buonsante e Matteo Masiello per l'ottimo lavoro svolto nei rispettivi territori in questi anni e auguro ai nuovi Portavoce buon lavoro.

I prossimi mesi ci vedranno impegnati in molti appuntamenti elettorali che oltre alle elezioni europee, vedranno il rinnovo di quasi mille comuni in tutta la Lombardia" ha dichiarato Daniela Santanche' Portavoce Regionale di Fratelli d'Italia. "Invito i nuovi Portavoce a continuare nel lavoro di sostenere con forza i nostri amministratori sul territorio, valorizzando le attivita' del Partito e lavorando assieme per affrontare i prossimi appuntamenti elettorali sicura che la nostra squadra otterra' grandi risultati" ha concluso.