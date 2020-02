Lombardia, migliora la qualità dell'aria. Cattaneo: "Anche senza blocco auto"

"Il blocco del traffico di ieri a Milano e' servito? I dati confermano che non e' servito a migliorare la qualita' dell'aria, ma solo a dare qualche centinaio di multe ai cittadini". Lo ha detto l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, commentando i dati sulla qualita' dell'aria. "La situazione della qualita' dell'aria - ha spiegato l'assessore - e' migliorata in tutta la Lombardia, grazie alle condizioni meteo-climatiche. La media delle concentrazioni di Pm10 in provincia di Milano nella giornata di sabato era pari a 78,6 (a Milano citta' di poco superiore a 80) e ieri e' scesa a 45 (nella citta' di Milano a 46). Merito del blocco del traffico? No, perche' una situazione analoga si e' registrata anche nei capoluoghi in cui non c'e' stato il blocco della circolazione. Ad esempio a Bergamo la media era pari a 77,5 sabato, ed e' scesa a 44,7 nella giornata di ieri; a Lodi sabato era a 71,7 e ieri 39,7. E vale anche se allarghiamo l'orizzonte spaziale a tutti i capoluoghi della Lombardia, in cui le concertazioni del Pm10 sono diminuite per effetto di condizioni meteo favorevoli, che hanno riguardato l'intera regione"

Fontana: "Impatto relativo, ma si sapeva"

"La chiusura dei centri storici e delle citta' ha un limitato impatto da un punto di vista del risultato, ma ogni cosa messa insieme e' utile per migliorare la situazione". A dirlo e' il presidente della regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana, commentando il blocco del traffico fatto dal Comune di Milano ieri. A margine della visita al cantiere di Adi Design Museum Compasso d'Oro, il governatore ha sottolineato: "Anche io quando ero sindaco ho fatto delle giornate di questo genere. Allora lo facevamo anche per stimolare la coscienza verso il rispetto dell'ambiente e dell'impegno che ci deve essere per evitare che si inquini. Adesso credo che il significato sia un po' meno forte da quel punto di vista". In ogni caso, ha concluso Fontana, "anche ai miei tempi si sapeva che non aveva un grandissimo impatto".

Sala: "30% di passeggeri in metro in più, bilancio positivo"

"Atm si e' presa il costo di maggior gestione, ma mi segnalava anche il 30% in piu' di passeggeri in metro" rispetto a una normale domenica di gennaio, "quindi positivo". Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commenta i risultati del blocco del traffico di ieri. A margine della presentazione dei locali dell'Adi Design Museum Compasso d'Oro, Sala ha aggiunto: "Alla fine credo che sia stato molto positivo, in molti lo hanno apprezzato, mi pare che anche per quanto riguarda l'inquinamento qualche risultato lo abbia portato. Non ho mai cercato di vendere la cosa come un'azione risolutiva. Credo che anche culturalmente non sia una cosa sbagliata, dobbiamo considerare che se si sta 8 ore senza la macchina non e' una tragedia. Ho ricevuto piu' segnali positivi che negativi, ma e' solo una piccola parte del percorso relativo alla questione ambientale". E a chi gli chiedeva se l'esperienza si potesse ripetere, il sindaco ha risposto: "Vediamo, non e' che lo facciamo se non ci sono ragioni, vediamo come si sviluppera' il tempo e l'inquinamento e ci ragioneremo".