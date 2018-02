Regionali 2018, Lombardia motore d’Europa: le professioni per Fontana

Al via lunedì 19 febbraio all’Umanitaria di Milano, dalle 18.00, la conferenza programmatica del Partito Repubblicano Italiano per le prossime elezioni regionali in Lombardia promossa dal Segretario Franco De Angelis, alla presenza di Attilio Fontana, Giulio Gallera e Mariastella Gelmini. Dal mondo delle professioni interventi di Michele Perini (Assolombarda), Giorgio Rapari (Unione del Commercio) e Simone Crolla (American Chamber), Stefano Bruno Galli sul tema dell’autonomia, Giacomo Caliendo sulla giustizia e Federico Radice Fossati sull’agricoltura. …

Grande chiamata del mondo professionale di Milano che si riunirà lunedì 19 all’Umanitaria di Milano, sala degli affreschi, con inizio alle ore 18.00, per la conferenza programmatica liberale e repubblicana dedicata alle elezioni regionali di Lombardia, alla presenza del candidato Presidente Attilio Fontana. “Abbiamo raccolto le istanze del mondo delle professioni, della cultura e dell’imprenditoria - ha commentato Franco De Angelis segretario metropolitano del PRI - in un dossier che consegneremo al candidato presidente Fontana consapevoli come siamo che solo un’opzione dichiaratamente di centrodestra garantisce di proseguire quel percorso politico avviato con Maroni, che ringraziamo per il grande lavoro fatto in questi cinque anni”.

“Un percorso politico – ha continuato De Angelis - che pone al centro un modello di welfare di matrice europea, capace di coniugare le legittime istanze sociali dei cittadini con le necessarie esigenze di bilancio, in un quadro di responsabilità diffusa dei soggetti pubblici e privati.” “Siamo particolarmente felice della risposta della società civile e delle professioni milanese che ha risposto in modo entusiasta intervenendo attivamente alla conferenza con proposte e idee. Da Simone Crolla dell’American Chamber all’ex Presidente di Assolombarda Michele Perini al mondo del commercio guidato da Giorgio Rapari di Assintel, ai temi della giustizia con Giacomo Caliendo e dell’agricoltura con Federico Radice Fossati. Una conferenza programmatica che punta a costruire un quadro di continuità con l’esperienza civica promossa da Roberto Maroni e Stefano Bruno Galli sul tema dei principi di autonomia nella prospettiva delle regioni d’Europa”.