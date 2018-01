Lombardia, nei piccoli comuni tesoro 34 Dop e Igp

La rete dei piccoli comuni in Lombardia custodisce un patrimonio di 34 specialita' enogastronomiche Dop e Igp e sono 2 in particolare quelle che nascono esclusivamente in realta' locali con meno di cinquemila abitanti: l'Asparago di Cantello e il Salame di Varzi. E' quanto emerge dall'esclusivo studio Coldiretti/Symbola su "Piccoli comuni e tipicita'" presentato dalla Coldiretti a Roma a Palazzo Rospigliosi in occasione dell'apertura dell'anno nazionale del cibo italiano nel mondo.

"La Lombardia - spiega Coldiretti - e' la seconda regione italiana per numero di piccoli Comuni (1055) alle spalle del Piemonte (1067). L'asparago di Cantello e' prodotto nell'omonimo comune in provincia di Varese e nel 2016 ha ottenuto il riconoscimento del marchio IGP. Notizie sulla sua coltivazione sono state rinvenute negli archivi parrocchiali e risalgono al 1831. Il salame di Varzi che nel nome cita l'omonimo comune dell'Oltrepo' Pavese, e' realizzato esclusivamente con carni suine aromatizzate con un infuso di aglio e vino rosso filtrato. Le origini sembrano risalire all'epoca dell'invasione longobarda. Nel 1996 la tipicita' del Salame Varzi viene riconosciuta anche a livello europeo, con l'ottenimento della DOP.