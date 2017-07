Lombardia, niente intitolazione di una Sala a Marco Pannella



Bocciata la proposta di intitolare a Pannella la sala fumatori della Regione, posta di fronte a quella dedicata a Enzo Tortora. La risposta del Presidente del Consiglio Regionale Raffaele Cattaneo a Luca Marsico (che raccoglieva una proposta di iscritti milanesi al Partito Radicale) recita "In riferimento alla Sua richiesta di intitolazione in una Sala di Palazzo Pirelli a Marco Pannella, Le comunico che nella seduta dello scorso luglio l'Ufficio di Presidenza, valutate le diverse richieste di intitolazioni giacenti, ha stabilito di non procedere ad ulteriori intitolazioni di sale della sede del Consiglio, in ragione dell'esiguo numero di sale rimaste da intitolare a fronte del numero delle richieste pervenute".



Continua intanto la raccolta firme sulla separazione delle carriere dei magistrati con tavoli alla festa del PD allo Scalo Farini (ex Dogana) a Milano. "Praticamente assente la giustizia nel programma di incontri bisogna invece ringraziare la direzione della festa per l'ospitalità per il tavolo di raccolta firme sulla separazione delle carriere" dichiara Gianni Rubagotti, responsabile milanese della raccolta firme per il Partito Radicale. Infatti dopo il tavolo di domenica scorsa quelli per ora programmati dalla Camera Penale di Milano e dal Partito sono le sere del 13, 15 e 20 luglio. "Ringraziamo la consigliera Diana De Marchi (Consigliera Comunale eletta nel PD) per aver autenticato domenica scorsa e Michele Molé (Consigliere Municipio 9 eletto nel PD) e Andrea Cesaratto per aver aperto il tavolo."