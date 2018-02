Lombardia Notizie, nuovo caos. Accolto il ricorso di un escluso

Regione Lombardia

di Fabio Massa



ATTENZIONE ATTENZIONE/ E' stato accettato - si dice in giro - il ricorso di Emanuele Vertemati che si è rivolto al TAR per essere stato escluso dalle selezioni finali di Lombardia Notizie, l'agenzia di stampa interna per la quale erano state aperte le selezioni pubbliche. L'intera questione - come raccontato da Affaritaliani.it Milano - era stata un grande pasticcio. Infatti a Lombardia Notizie ci sono lavoratori ancora precari dopo oltre 10 anni di servizio. E per la loro regolarizzazione la Regione aveva deciso di aprire un concorso invece di stabilizzarli senza gara. Ovviamente il pasticcio era stato creato negli anni: molti infatti di quelli che sarebbero stati regolarizzati sono di fatto funzionari o comunque esponenti legati alla politica. E che negli anni hanno acquisito un diritto (come pare abbia sancito il TAR). Dall'altra parte c'è chi pensa che una gara pubblica avrebbe dato un'opportunità anche a chi con la politica non c'entra niente e che non era potuto entrare in Lombardia Notizie in tutti questi anni poiché - appunto - non c'era stata alcuna gara. E adesso? Adesso tutto è fermo. Così come non si sa ancora l'esito della gara sulla comunicazione, una commessa da milioni che la Regione non ha ancora finalizzato. Le maggiori agenzie e centri media aspettano trepidanti.



