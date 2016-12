Lombardia, ok al bilancio della Regione. Scontro sui fondi della Pedemontana



Semaforo verde da parte del Consiglio regionale al bilancio della Regione Lombardia da 26 miliardi di euro, di cui 18 miliardi e 309,9 milioni destinati alla sanita'. Tra le voci piu' importanti c'e' anche quella sul welfare, alle politiche per il sostegno alla famiglia, alla non autosufficienza, alle aree materno-infantili, va un miliardo e 713 milioni all'anno e per tre anni. La manovra registra un taglio dei trasferimenti da parte dello Stato che per il 2017 impattano sulle finanze regionali per 423 milioni.



"Tagli- ha detto l'assessore all'Economia Massimo Garavaglia- che finiscono soprattutto per limitare le politiche piu' sensibili che riguardano il sociale". Per il relatore dei provvedimenti di budget, il presidente della commissione Bilancio Alessandro Colucci (LombardiaPopolare), "nonostante i vincoli posti dalla legislazione statale, la predisposizione del bilancio di previsione 2017-2019 ha privilegiato, in continuita' con gli esercizi precedenti, strumenti e politiche che puntano a incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di governo regionale".



detta di Colucci infatti "per valorizzare poi le sinergie finanziarie, in grado di attrarre investimenti sul territorio lombardo, si sono dovute effettuare scelte gravose sulle priorita' delle politiche di spesa finanziabili, alla luce della ferma volonta' di non agire sulla politica fiscale esistente, in un'ottica di pieno sostegno al consumo".