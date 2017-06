Stefano Parisi

Lombardia, Parisi: sosteniamo Maroni alle elezioni regionali



"Sosteniamo il candidato unitario del centrodestra. Maroni ha sostenuto me in campagna elettorale e io ovviamente sostengo lui. Non e' uno scambio ovviamente: siamo nel centrodestra e sosteniamo il candidato del centrodestra". Cosi' l'ex candidato a sindaco di Milano e fondatore di Energie per l'Italia, Stefano Parisi, scioglie la riserva a favore di una riconferma del leghista Roberto Maroni alle prossime regionali.