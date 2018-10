Lombardia, telecamere negli asili contro i maltrattamenti

Lombardia: progetto di legge per telecamere negli asili



E' stato presentato in commissione Sanita' il progetto di legge della giunta regionale della Lombardia che incentiva la possibilita' di installare telecamere di sorveglianza nei nidi e micronidi lombardi. L'obiettivo principale e' prevenire e controllare i casi di maltrattamenti sui bambini. Gli interventi regionali, spiega una nota del Consiglio regionale, "si muoveranno nella direzione di individuare precocemente i segnali di disagio nei minori, in un'ottica di prevenzione che comprendera' campagne informative e di formazione degli operatori". Prevista anche l'erogazione di contributi per favorire l'installazione su base volontaria di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, all'interno dei nidi e micronidi, i cui dati di rilevazione dovranno essere disponibili esclusivamente per l'autorita' giudiziaria. Il progetto di legge e' stato presentato dall'assessore regionale alla Famiglia Silvia Piani.



L'elenco delle strutture che si doteranno di tali sistemi di sorveglianza sara' disponibile sul sito della Regione. Lo stanziamento, approvato a luglio dalla Regione, per l'installazione di telecamere a circuito chiuso e' di 300.000 euro per il 2019 e altrettanti per il 2020. Per quanto riguarda la formazione degli operatori sono stati gia' erogati 150 mila euro nel 2018 e la stessa cifra e' prevista per il 2019. Sul tema e' stato presentato anche un progetto di legge di iniziativa della consigliera Silvia Sardone (Gruppo Misto). La presentazione degli emendamenti si concludera' lunedi' 5 novembre, mentre l'approvazione in commissione e' prevista per il 9. Il testo, di cui e' relatore Simona Tironi, andra' in aula per il voto finale il 27 novembre.