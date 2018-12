Lombardia: Regione diventa comproprietaria Parco di Monza



La Regione Lombardia, gia' comproprietaria della Villa Reale, grazie alla cessione gratuita di quote indivisibili dei Comuni di Milano e Monza, diventa proprietaria anche di un terzo del Parco di Monza. Lo rende noto un comunicato della Regione dopo la firma dell'atto notarile, ieri sera, in attuazione degli impegni previsti dall'Accordo di Programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, firmato il 15 dicembre 2017, dalla Regione con i Comuni di Milano e Monza e con l'adesione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e del Parco della Valle del Lambro.



Con questo atto si completa il riordino degli assetti proprietari cosi' da arrivare alla costituzione di una proprieta' unica indivisa della porzione di Parco di oltre 7 milioni di mq che include anche l'Autodromo. Questo passaggio, inoltre, e' funzionale alla valorizzazione dell'intero complesso monumentale previsto dall'accordo, con il finanziamento regionale di 55 milioni di euro, di cui circa 23 gia' destinati alla realizzazione degli interventi per migliorare la fruibilita' del complesso, garantirne la sicurezza e la tutela dei beni ed assicurare l'avvio dei progetti di recupero e valorizzazione del Parco che saranno definiti dal masterplan.