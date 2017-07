Lombardia, Renzi: "Gori candidato? Bene, è una persona valida"

Lombardia, Renzi: "Gori persona valida"

"A Gori voglio molto bene, e' una persona valida". E' quanto si e' limitato a rispondere Matteo Renzi incalzato dai giornalisti sulla possibile candidatura di Giorgio Gori per il centrosinistra in Lombardia. Il segretario dem e' stato alla Festa dell'Unita' milanese per una cena con i volontari del Pd.

E' la prima volta che Renzi si esprime su Gori, in pole per la corsa contro Roberto Maroni nelle regionali in calendario a primavera, in coincidenza con le politiche. Il sindaco di Bergamo - che ha gia' avuto l'endorsement del vice segretario Maurizio Martina - si e' detto disponibile a patto che sia sostenuto da una coalizione ampia di centrosinistra. Ancora da decidere se si arrivera' all'indicazione del candidato attraverso un accordo tra i partiti o se passera' la richiesta di Mdp che vorrebbe le primarie di coalizione.