"Lombardia è Ricerca": a Guido Kroemer l'edizione 2019

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Guido Kroemer si aggiudica l'edizione 2019 del Premio Internazionale "Lombardia e' Ricerca", il riconoscimento promosso da Regione Lombardia che assegna 1 milione di euro alla migliore scoperta scientifica nell'ambito delle Scienze della Vita individuata da una giuria di 15 top scientist di livello internazionale. Il tema di quest'anno e l'Healthy Aging. Il ricercatore e' stato premiato al Teatro alla Scala di Milano dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dal vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala per aver scoperto nella restrizione calorica, in grado di indurre l'autofagia, un fattore chiave per la longevita' in salute. Alla cerimonia ha partecipato anche l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli.

La 'Giornata della Ricerca' 2019 e' dedicata alla memoria di Umberto Veronesi. "Alla terza edizione di questo Premio possiamo dire che sia diventato un evento, punto di riferimento della Ricerca internazionale. Non e' un caso che la Lombardia sia la Regione che investe quasi il 3 per cento del suo Pil, a livello dei Paesi europei piu' avanzati. Investiamo 1 milione di euro, da assegnare al vincitore, consapevoli che quella somma restituisce al territorio risultati anche superiori, visto che il 70 per cento dell'attivita' deve porre le sue basi nella nostra regione. Quest'anno, inoltre, siamo orgogliosi di aver avuto per la prima volta, come presidente della giuria una donna, Silvia Priori". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana nel corso della terza edizione del Premio 'Lombardia E' Ricerca', questa mattina, al Palazzo della Scala di Milano. "Dagli esempi piu' 'giovani' di ricercatori e studenti alle eccellenze del nostro sistema sanitario, delle nostre Universita' e dei centri di ricerca pubblici e privati - ha proseguito - , possiamo davvero sostenere con orgoglio di essere nella Regione piu' avanzata del Paese".

"Cio' non puo' che indurci a fare sempre di piu' e sempre meglio -ha evidenziato il presidente - : abbiamo voluto che la Ricerca fosse disciplinata da apposita legge regionale e sosteniamo come nostra priorita' di legislatura il Programma Strategico per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico per definire le priorita' con una prospettiva di lungo termine e le azioni mirate, condivise e costruite a partire dalle specificita' del territorio".

Il governatore ha poi ricordato che la Lombardia e' da sempre terra d'avanguardia: "Basta sfogliare i giornali e le notizie degli ultimi giorni - ha sottolineato - per scoprire che Regione Lombardia ha ospitato a Palazzo un giovane inventore che con un fascio di luce led ha reso possibile la trasmissione di un messaggio audio tra le due sedi istituzionali regionali; che l'ASST di Monza vanta la Scuola Internazionale di Chemioterapia Metronomica come modello riconosciuto a livello mondiale per la cura oncologica o che a Milano l'Ospedale San Raffale ha condotto per la prima volta in Italia un intervento di chirurgia da remoto con un robot su rete 5G". "Avvenimenti e scoperte importanti - ha concluso Fontana -, non solo per la Lombardia, ma per tutto il Paese. E' proprio a partire da questa convinzione che continuiamo a sostenere il percorso per una speciale Autonomia della nostra Regione, che ci consenta di continuare a fare da traino per l'intera nazione".