"Lombardia è ricerca": da Regione un milione di euro per il premio

"Lombardia è ricerca": da Regione un milione per il premio

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Su proposta del vice presidente della Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita', Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala la Giunta regionale ha approvato la delibera che stanzia 1 milione di euro per il Premio 'Lombardia e' Ricerca 2018'. Domani, martedi' 9 ottobre, e' in programma la presentazione al Consiglio Regionale dei vincitori. Insieme al vicepresidente Sala saranno presenti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e la vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Brianza .

Interverranno due dei tre vincitori del Premio 'Lombardia e' ricerca' 2018 Michele De Luca, Professore Ordinario di Biochimica e Direttore del Centro di Medicina Rigenerativa 'Stefano Ferrari' dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia; Graziella Pellegrini, Professore Ordinario di Biologia Applicata all'Universita' di Modena e Reggio Emilia e Coordinatrice del Centro Interdipartimentale Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa. Saranno presenti in Aula consiliare Giuseppe Remuzzi, Direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Presidente Giuria Premio 'Lombardia e' ricerca' 2018, una delegazione della Fondazione Umberto Veronesi e i rappresentanti di famiglie con bambini affetti da epidermolisi bollosa (EB). Il Premio Internazionale 'Lombardia e' ricerca' 2018 - dedicato alla medicina di precisione - e' stato infatti assegnato per la sperimentazione di terapia genica ex-vivo per la cura della forma Giunzionale dell'Epidermolisi Bollosa o 'Sindrome dei Bambini Farfalla', condotta per la prima volta al mondo. La consegna del Premio avverra' nel corso della II edizione della Giornata della Ricerca in memoria di Umberto Veronesi, che si terra' l'8 novembre 2018 presso il Teatro alla Scala.