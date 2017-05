Lombardia: risultati positivi per industria e artigianato, export

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Imprese e business, positiva la congiuntura a Milano, secondo i dati della Camera di commercio di Milano: nell'industria sale la produzione (+2,7% a marzo 2017, rispetto a un anno fa), grazie all'export (+7,7%) e agli ordini (+7,6%). Stabile l’artigianato manifatturiero. Il quadro positivo per la Lombardia emerge dai dati presentati oggi in Unioncamere Lombardia. Si registra una consistente accelerazione tendenziale della crescita della produzione industriale (+4,0% rispetto a marzo 2017 rispetto a marzo 2016) e un sensibile incremento congiunturale (+1,7% in tre mesi). Anche per le aziende artigiane manifatturiere si registra un incremento congiunturale nel trimestre (+0,8%) associato ad un più consistente incremento tendenziale annuale (+2,9%). Nella sintesi di questa mattina di Daniele Riva, vice Presidente di Unioncamere Lombardia: "Il quadro che emerge dall’analisi congiunturale del manifatturiero nel primo trimestre 2017 è incoraggiante e le aspettative degli imprenditori tendono a guardare in senso positivo anche per il prossimo trimestre. Gli osservatori internazionali sottolineano però i rischi che si accompagnano al rafforzamento del ciclo economico e che sono sostanzialmente di natura geopolitica: tali elementi impongono da un lato il mantenimento di una costante attenzione al monitoraggio del sistema economico regionale e dei suoi territori e dall’altro il rafforzamento di comuni strategie di intervento volte allo sviluppo del sistema economico regionale e al continuo miglioramento della sua competitività”. Per Stefano Fugazza presidente Claai-Unione Artigiani di Milano: "I dati confermano quanto la Lombardia stia accelerando la ripresa rispetto al resto delle Regioni italiane. Ma non basta. I segnali positivi che ci giungono dai numeri, purtroppo si scontrano ancora con il perdurare di tanti nodi irrisolti che pesano sulla libera intrapresa, frenano lo sviluppo, intimoriscono gli imprenditori a destinare nuova linfa agli investimenti". Per Gianluigi Viscardi, presidente Piccola industria Confindustria Lombardia: "I dati indicano che siamo entrati in un circolo virtuoso e, come Confindustria Lombardia aveva in più occasioni sottolineato, affinché l’Italia ricominci a crescere in maniera costante, sostenibile e competitiva è necessario che la Lombardia cominci a correre. E dai dati illustrati oggi sembra che questo momento sia finalmente arrivato. Nel mio ruolo di presidente della Piccola Industria di Confindustria Lombardia vorrei poi indicare l’obiettivo al quale deve ambire il sistema lombardo inteso come sistema pubblico-privato: diventare il punto di riferimento nazionale su Industria 4.0".