Il Giro d'Italia numero 100

Lombardia, Sala: Finale Giro d'Italia parta per sempre da Autodromo Monza



"Il sindaco di Milano ha proposto che l'ultima tappa del Giro d'Italia sia qui per altri due anni? Bene, sono d'accordo. Anzi, io propongo che la conclusione del Giro parta dall'Autodromo di Monza per sempre, che diventi una tappa obbligatoria, una tradizione". Così, in una nota, il vice presidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala. "Per la Brianza e per Monza questa è un'ulteriore opportunità di creare attrattività e indotto per il territorio, oltre che per valorizzare la propria storia e un luogo unico, come il nostro Parco. Ho intenzione di incontrare i vertici di Sias, società di gestione dell'Autodromo, per parlarne con loro", aggiunge il vice presidente Sala