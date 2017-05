Lombardia, Salvini e Maroni ancora divisi sulle alleanze



Anche ieri Roberto Maroni non è voluto entrare nel tema che lo divide maggiormente da Matteo Salvini nel giorno del congresso che lo ha riconfermato alla segreteria federale della Lega Nord. "Godiamoci la giornata, quando ci sara' da votare decideremo sulle alleanze", ha risposto il governatore lombardo, rispondendo alle domande dei giornalisti. Maroni ha poi ribadito pero' che, diversamente da Salvini, crede nel successo dell'attuale modello lombardo (coalizione ampia che comprende anche Lombardia popolare ex Ncd, che Salvini non vuole riconfermare alle regionali del 2018). "Se si vuole vincere bisogna andare uniti - ha affermato Maroni - Certo, ad alcune condizioni?".



Ma Salvini era stato meno diplomarico, confermando che alle prossimi regionali la Lega Nord non correra' con il partito di Angelino Alfano in Lombardia. "Maroni sta governando bene, verra' rieletto. Io - ha ribadito - semplicemente mettero' un paletto per chiunque: che chi sta governando e ha retto il moccolo a Renzi, Boldrini e Alfano fino all'ultimo minuto non governera' con la Lega".