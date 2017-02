Lombardia, Salvini: spero che Maroni arrivi a fine legislatura

Lombardia, Salvini: spero Maroni arrivi fine legislatura



"Regione Lombardia sta lavorando bene" e spero che si riesca "ad arrivare a fine legislatura". Così Salvini aveva commentato le indiscrezioni su una possibile tentazione di Maroni di dare le dimissioni poco prima della fine del mandato. Intenzioni smentiti dall'interessato...



NIENTE ELEZIONI ANTICIPATE - "Regione Lombardia sta lavorando tanto, sta lavorando bene. Anche tutti i sondaggi e le tabelle dicono che Maroni e' il terzo piu' amato d'Italia, dopo Zaia e Rossi e io sono orgoglioso che i due governatori della Lega siano sul podio e spero che riescano ad arrivare senza intromissioni esterne a fine legislatura per completare quell'opera di riduzione delle tasse che avevano promesso". Il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, commenta cosi' le indiscrezioni su una possibile tentazione del presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni di dare le dimissioni poco prima della fine del mandato.



Maroni sembrerebbe intenzionato infatti ad andare a votare magari insieme alle politiche, a giugno e con il referendum sull'autonomia. "Conto che si voti a scadenza e che, ovviamente, si torni a vincere per andare avanti" sottolinea Salvini, a margine del consiglio comunale di Milano.

LA RISPOSTA DI MARONI - Il Governatore smentisce di aver intenzione di andare al voto anticipato in Lombardia, in un eventuale election day con le politiche, anch'esse anticipate. "La legislatura finisce nel 2018 e in Regione si andra' al voto in quella data", sostiene il governatore lombardo, intervistato dal 'Corriere della Sera'. "In Lombardia non e' andata come a Roma: io sono stato eletto e questa giunta e' la stessa nata dopo le elezioni. Il che non vale per Gentiloni e il suo governo".