Elezioni Lombardia, sondaggio TP/AI-MI: Fontana avanti. Gori 6,5 punti dietro

Regionali Lombardia: il sondaggio AI/TP

di Fabio Massa

Attilio Fontana è avanti, Giorgio Gori insegue. Il primo risultato della consultazione continua online, frutto dell'accordo tra Affaritaliani.it Milano e l'istituto di ricerca Termometro Politico, conferma il vantaggio del candidato leghista. Fontana, ex sindaco di Varese e presidente di Anci Lombardia, sostenuto da tutto il centrodestra, ha ottenuto il 43 per cento dei voti dei 2600 cittadini (metodo CAWI). Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, sostenuto dal centrosinistra, si ferma invece al 36,5 per cento. Dario Violi, candidato del Movimento 5 Stelle è all'11,9 per cento. L'ex segretario della Camera del Lavoro di Milano, Onorio Rosati, candidato da Liberi e Uguali dopo una lunga querelle con il Partito Democratico sul sostegno a Gori, è a quota 3 per cento, anche per una bassa conoscenza da parte dell'elettorato. Dietro di lui il candidato di Grande Nord Giulio Arrighini al 2,2 per cento. Angela De Rosa di Casa Pound si piazza al 2 per cento, chiude Massimo Gatti (Sinistra per la Lombardia) all'1,4 per cento. QUI IL LINK PER VOTARE.

IL PRECEDENTE DI IPSOS/ Settimana scorsa Ipsos aveva pubblicato su un sito governativo i risultati di un sondaggio commissionato (era scritto) dal Corriere della Sera. Successivamente l'istituto di sondaggistica ha spiegato di aver caricato per errore i dati (che dovevano servire a testare l'accuratezza del voto su Milano città, secondo la giustificazione fornita). E che il committente non era il Corriere della Sera. Ora il sondaggio, che era stato nel frattempo cancellato, è tornato online sul sito del governo. Qui il PDF completo con i risultati, che confermano quelli pubblicati da Affaritaliani.it Milano in anteprima e poi ripresi da tutti gli altri quotidiani cartacei: SCARICA IL FILE. Nel sondaggio si certificava la forza di Giorgio Gori sulla città, che risultava più conosciuto e più gradito ai cittadini del candidato leghista Attilio Fontana.

