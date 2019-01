Lombardia, tir si ribata sulla ss 36: traffico bloccato

Sulla strada statale 36 'Del Lago di Como e dello Spluga' il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Giussano (Monza Brianza) e di Arosio (Como), a causa del ribaltamento di un mezzo pesante al km 26,400. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.