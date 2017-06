Lombardia, l'unica speranza di Gori e Pd per battere Maroni? I giudici

Oggi Bobo Maroni riunisce al Kilometro Rosso di Bergamo il Gotha dell’innovazione, ministri compresi, per dare concretezza al futuro della Lombardia. La sua riforma della sanità – dopo anni di scandali e ruberie – è l’unica a tendere la mano alle persone anziane, un popolo che cresce e vuole giocarsela fino all’ultimo. Da settimane Bobo sta girando, con la sua giunta, per le province lombarde, a dimostrare che il lavoro fatto è il carburante per il motore di una regione che, lo si voglia o no, è destinata a spingere il Paese.

Sua l’idea del referendum per l’autonomia (che ha convinto anche esponenti del Pd), perché se la Lombardia deve far marciare l’Italia, ha bisogno di stare al passo con l’Europa. La sinistra che langue, senza idee, senza programmi, ha trovato in Giorgio Gori e il suo ego l’agnello sacrificale per la corsa al Pirellone. L’unica opportunità per il Pd è che Maroni inciampi nella Severino. Magra speranza per chi dovrebbe avere a cuore il futuro dei lombardi.

Mario Rossi